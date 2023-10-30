استراحة كأس الحرمين الشريفين - ضمك (1)-(1) الخليج.. الاتجاه لشوطين إضافيين

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

ضمك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك ضد الخليج في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُلعب بطولة الكأس بنظام المباراة الواحدة أي بدون ذهاب وإياب، فمن ينتصر يتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ8.

ويتواجد الثنائي طارق حامد ومحمد شريف بشكل أساسي في المباراة.

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نهاية الشوط الثاني والاتجاه إلى شوطين إضافيين

ق93 خروج محمد شريف ونزول عبد الله السالم

يتبادل الفريقان الخطورة

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق33 جووول التعادل لضمك سجله نيكولاي ستانشيو أيضا بضربة حرة مباشرة.

ق27 جووول للخليج عن طريق وو يونج جونج بتسديدة من ضربة حرة مباشرة.

بداية المباراة

ضمك الخليج كأس الخادم الحرمين الشريفين محمد شريف طارق حامد
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