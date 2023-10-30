مباشر كأس الحرمين الشريفين - ضمك (1)-(1) الخليج.. بداية الشوط الثاني

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

ضمك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك ضد الخليج في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُلعب بطولة الكأس بنظام المباراة الواحدة أي بدون ذهاب وإياب، فمن ينتصر يتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ8.

ويتواجد الثنائي طارق حامد ومحمد شريف بشكل أساسي في المباراة.

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انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق33 جووول التعادل لضمك سجله نيكولاي ستانشيو أيضا بضربة حرة مباشرة.

ق27 جووول للخليج عن طريق وو يونج جونج بتسديدة من ضربة حرة مباشرة.

بداية المباراة

ضمك الخليج كأس الخادم الحرمين الشريفين محمد شريف طارق حامد
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