استراحة الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 15:55

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي ضد الداخلية

يحل الإسماعيلي ضيفا على فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويتقاسم الفريقان المركزين الخامس عشر والسادس عشر برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتفوق الإسماعيلي بفارق الأهداف.

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نهاية الشوط الأول

ق40 محمد فوزي يتصدى لركلة جزاء من فانوم ألفريد

ق38 ركلة جزاء للداخلية بعد تعرض محمود عبد العزيز للعرقلة

ق33 تسديدة قوية من عمر الساعي ولكن تتحول لركنية

ق22 هدف أول يضيع بعد تسديدة من نادر فرج

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي الداخلية
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