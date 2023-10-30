انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الإسماعيلي

يحل الإسماعيلي ضيفا على فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويتقاسم الفريقان المركزين الخامس عشر والسادس عشر برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتفوق الإسماعيلي بفارق الأهداف.

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نهاية المباراة

ق95. رأسية من أحمد عماد فوق المرمى.

ق84. رأسية من ياو أنور يجوار المرمى.

ق61. محاولات من الإسماعيلي لكن لا ترتقي لتكون فرص خطيرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 محمد فوزي يتصدى لركلة جزاء من فانوم ألفريد

ق38 ركلة جزاء للداخلية بعد تعرض محمود عبد العزيز للعرقلة

ق33 تسديدة قوية من عمر الساعي ولكن تتحول لركنية

ق22 هدف أول يضيع بعد تسديدة من نادر فرج

انطلاق المباراة