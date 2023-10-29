بث مباشر الدوري الإفريقي - الوداد (0)-(0) الترجي.. الفرصة الأخطر تضيع
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.
وتأهل الترجي بالفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 إيابا بعد الخسارة 1-0 ذهابا.
فيما تأهل الوداد بالفوز على إنييمبا النيجيري 1-0 ذهابا و3-0 إيابا.
على الجانب الآخر فاز صنداونز الجنوب إفريقي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي.
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ق 36 عرضية من يحيى عطية الله ورأسية من أيوب العملود ولكن بجوار القائم
ق 16 تسديدة من هشام بوسفيان من خارج المنطقة تمر بجوار القائم
بداية المباراة
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