بث مباشر الدوري الإفريقي - الوداد (0)-(0) الترجي.. الشوط الثاني

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتأهل الترجي بالفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 إيابا بعد الخسارة 1-0 ذهابا.

فيما تأهل الوداد بالفوز على إنييمبا النيجيري 1-0 ذهابا و3-0 إيابا.

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على الجانب الآخر فاز صنداونز الجنوب إفريقي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي.

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ق 36 عرضية من يحيى عطية الله ورأسية من أيوب العملود ولكن بجوار القائم

ق 16 تسديدة من هشام بوسفيان من خارج المنطقة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

الدوري الإفريقي الترجي الوداد
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