بث مباشر الدوري الإفريقي - الوداد (0)-(0) الترجي.. الشوط الثاني

مؤتمر كولر: حكام إفريقيا لا يتواصلوا مع تقنية الفيديو.. هذا لغز بالنسبة لي

الدبيس: لدينا شوط آخر في مصر أمام صنداونز.. وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل

موكوينا: هذا ما طلبته من لاعبي صنداونز بين الشوطين.. وسيكون هناك أهداف في القاهرة

الدوري الإفريقي - غياب لاعب وسط صنداونز إيابا أمام الأهلي

كولر ينتظر الحسم إيابا.. الأهلي يخسر من صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي

صنداونز عقدة الشناوي.. الأهلي لا يحافظ على نظافة شباكه في جنوب إفريقيا

كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز

انتهت الدوري الإفريقي - صنداونز (1)-(0) الأهلي.. البحث عن التأهل من القاهرة