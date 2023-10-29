انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(0) روما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد روما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتواجد روميلو لوكاكو في التشكيل الأساسي لذئاب العاصمة إذ تطلق جماهير النيراتزوري صافرات الاستهجان عليه أثناء عملية الإحماء.

ويحتل إنتر وصافة جدول ترتيب الكالتشيو بـ22 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز إنتر على روما بهدف دون رد سجله تورام.

ق89 كارلوس أوجوستو يسدد من خارج منطقة الجزاء وترتطم الكرة في القائم.

ق80 جووول تورام يسجل الهدف الأول لإنتر بعد عرضية أرضية من فيديريكو ديماركو سددها الفرنسي مباشرة في المرمى.

ق66 تشالانوجلو كاد أن يسجل بعد تسديدة ارتطمت في دفاع روما وخرجت ضربة ركنية

ق65 سومر ينقذ مرمى إنتر ببراعة من رأسية من براين كريستانتي قرب الـ6 ياردات.

ق47 تورام يهدر رأسية بعد عرضية من تشالانوجلو من ضربة حرة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

ق47 نيكولو باريلا يسدد على الطائر من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء لكن أعلى المرمى

ق37 بنيامين بافارد يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة خارج المرمى

ق18 رأسية من داخل الـ6 ياردات من قبل لاوتارو مارتينيز تعلو المرمى قليلا

ق15 روي باتريسيو حارس روما ينقذ مرماه من تسديدة من داخل الـ6 ياردات من قبل ماركوس تورام.

ق5 تسديدة صاروخية من هاكان تشالانوجلو ارتطمت في العارضة

بداية المباراة