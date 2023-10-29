مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) روما.. العارضة تحرم تقدم النيراتزوري

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - إنتر ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد روما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتواجد روميلو لوكاكو في التشكيل الأساسي لذئاب العاصمة إذ تطلق جماهير النيراتزوري صافرات الاستهجان عليه أثناء عملية الإحماء.

ويحتل إنتر وصافة جدول ترتيب الكالتشيو بـ22 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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ق5 تسديدة صاروخية من هاكان تشالانوجلو ارتطمت في العارضة

بداية المباراة

إنتر روما الدوري الإيطالي لاوتارو لوكاكو
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