مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. شعبان يتألق

كولر: الأهلي كان يستحق ركلة جزاء ولا أعرف لماذا تصرف الحكم هكذا

تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء

تامر مصطفى: تحية لجماهير الزمالك على رسائل دعم فلسطين.. وحقيقة مفاوضات البنك الأهلي

القيعي يوضح موقف الأهلي من احتراف عبد المنعم.. وفكرة التعاقد مع فتوح

القيعي: هناك ترصد بـ إمام عاشور.. ونرحب بالتعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات

المصري: مروان حمدي تقبل القرارات.. ولا نسمح بالتجاوز في حق جمهورنا العظيم

عمرو أدهم: الزمالك لم يتعلم من 14 قضية وسلوك كهربا سبب العداوة.. وسنضيق المسافة مع الأهلي

الاتحاد يعود للانتصارات في الدوري أمام المقاولون العرب بسيناريو متقلب