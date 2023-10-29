مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. شعبان يتألق

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:55

كتب : باسل الغايش

كريم طارق مع محمد شكري - سيراميكا أمام طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

ويأتي طلائع الجيش بنفس الرصيد في المركز الثالث عشر.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 26: محمد شعبان حارس طلائع الجيش يتألق ويتصدى لتسديدة جون إيبوكا

بداية اللقاء

طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا الدوري المصري في الدوري
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