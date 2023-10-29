مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. شعبان يتألق
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:55
كتب : باسل الغايش
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.
ويأتي طلائع الجيش بنفس الرصيد في المركز الثالث عشر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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ق 26: محمد شعبان حارس طلائع الجيش يتألق ويتصدى لتسديدة جون إيبوكا
بداية اللقاء
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