مباشر دربي مانشستر - يونايتد (0)-(2) سيتي.. جووول الثاااني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق49. جوووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق هالاند برأسية بعد عرضية من برناردو سيلفا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49. أونانا يرد ويتعملق ويتصدى لرأسية من هالاند بطريقة رائعة.

ق45. إيدرسون يتألق في تسديدة قوية من مكتومناي من داخل منطقة الجزاء.

ق31. التعادل يضيع من هويلاند بعد انفراد بالمرمى ليلحق به الدفاع.

ق26. جووووول أول عن طريق إيرلنج هالاند من ركلة جزاء.

ق24. ركلة جزاااء لمانشستر سيتي بعد مسك من راسموس هويلاند لرودري بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق19. أونانا يتصدى لتسديدة من جاك جريليش.

ق7. إنقاذ من على خط المرمى من ماجواير أمام هالاند.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل