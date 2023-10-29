انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(3) دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني في مواجهة بروسيا دورتموند يوم الأحد.

ويشهد تشكيل فرانكفورت مشاركة عمر مرموش بشكل أساسي في اللقاء.

المباراة ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــــا

ق 86 نيلس نكونكو وينس هاوجي بدلا من فيليب ماكس وفارس شعيبي

ق 83 جوووول التعادل لدورتموند من يوليان براندت بعد تمريرة من أديمي

ق 73 ماريو جوتزة بدلا من أنسجار كناوف

ق 70 خروج ماتس هوميلس مصابا ونزول نيكلاس زوله

ق 68 جوووول فارس شعيبي يسجل الثالث على يمين الحارس بعد تمريرة حاسمة من إلياس السخيري

ق 67 يوليان براندت بدلا من ماركو رويس

ق 61 جونيور دينا إيبيمبي بدلا من بوتا

ق 54 جووول البديل يوسوفا موكوكو يسجل الهدف الثاني بعد متابعة.. وبعد المراجعة الهدف يحتسب

ق46 يوسوفا موكوكو وكريم أديمي بدلا من دونيل مالين وجيوفاني رينا

ق 47 أنسجار كناوف يسدد ولكن الكرة ترتد من الحارس ليتابعها مرموش بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول المثير

ق45+2: القائم يحرم مرموش من الهاتريك بعد اختراق رائع

ق45+1: مارسيل سابيتزر يقلص الفارق بهدف من على حدود منطقة الجزاء

ق41: مرموش يستكمل اللقاء بعد علاجه، وينال بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي

ق39: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لمرموش بعد عرقلة الحارس

ق25: تغيير مبكر بخروج جريجور كوبل حارس دورتموند ودخول ألكسندر ماير

ق24: جوووووووووول مرموش يفعلها مجددا بعد متابعة لكرة مرتدة من حارس دورتموند

ق23: رأسية رامي بن سبعيني تمر بجوار قائم فرانكففورت

ق14: فرصة خطيرة لفرانكفورت وحارس دورتموند يتصدى لعرضية مرموش قبل أن تصل لزميله.

ق8: جوووووووووول مرموش من ركلة جزاء

ق7: ركلة جزاء لفرانكفورت

انطلاق المباراة