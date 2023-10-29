تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام دورتموند
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 15:40
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني في مواجهة بروسيا دورتموند يوم الأحد.
ويحل دورتموند ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة التاسعة من المسابقة في الرابعة والنصف عصرا.
وجاء تشكيل الفريق:
حراسة المرمى: كيفين تراب
الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.
الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.
الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.
ويحتل فرانكفورت المركز السابع برصيد 13 نقطة.
بينما يتواجد دورتموند في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.
video:1
نرشح لكم
ثنائية مرموش تقود فرانكفورت لفوز مثير على دورتموند مع دعم دياز.. هدف صلاح يزين فوز ليفربول على نوتينجهام إصابة تريزيجيه قبل تعادل طرابزون مع كاراجومروك انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(3) دورتموند طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف تريزيجيه بعد إصابته قبل مباراة طرابزون انتهت الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) كاراجومرك.. أهداف بيضاء بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يهزم بليموث ويتمسك بالمركز الثاني في تشامبيونشيب بعد فوزه به دعما لغزة.. إعادة طرح قميص طارق حامد في مزاد مجددا