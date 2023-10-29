تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام دورتموند

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني في مواجهة بروسيا دورتموند يوم الأحد.

ويحل دورتموند ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة التاسعة من المسابقة في الرابعة والنصف عصرا.

وجاء تشكيل الفريق:

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حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.

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ويحتل فرانكفورت المركز السابع برصيد 13 نقطة.

بينما يتواجد دورتموند في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

بروسيا دورتموند إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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