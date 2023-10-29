مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) نوتينجهام فوريست.. تيرنر يتألق
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 15:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول أمام نوتينجهام فوريست على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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ق. 29 انطلاقة رائعة من نونيز وتصويبة يتصدى لها مات تيرنر إلى ركنية.
ق 8 رأسية من جوتا يتصدى لها حارس نوتينجهام
ق 3 كرة عرضية من محمد صلاح لم ينجح نونيز في التعامل معها لتصل لحارس نوتينجهام مات تيرنر
بداية المباراة
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