مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) نوتينجهام فوريست.. تيرنر يتألق

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 15:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نوتنجهام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول أمام نوتينجهام فوريست على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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ق. 29 انطلاقة رائعة من نونيز وتصويبة يتصدى لها مات تيرنر إلى ركنية.

ق 8 رأسية من جوتا يتصدى لها حارس نوتينجهام

ق 3 كرة عرضية من محمد صلاح لم ينجح نونيز في التعامل معها لتصل لحارس نوتينجهام مات تيرنر

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول نوتينجهام فوريست
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