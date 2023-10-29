مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) نوتينجهام فوريست.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول أمام نوتينجهام فوريست على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 أوووه خلفية مزدوجة من نونيز فوق المرمى.

ق. 39 أوووه تصويبة من جرافينبرخ تصدى لها تيرنر واستمرت الهجمة لتصل إلى سوبوسلاي الذي سدد أيضا وتصدى لها تيرنر مجددا.

ق. 35 جوووول ثااااني. تمريرة جديدة من صلاح إلى سوبوسلاي الذي أرسل عرضية أرضية، سجلها داروين نونيز في المرمى.

ق. 31 جووول أووول لـ ليفربول. بينية من صلاح إلى داروين نونيز الذي سدد وتصدى لها الحارس، ليتابعها ديوجو جوتا في المرمى مسجلا الأول.

ق. 29 انطلاقة رائعة من نونيز وتصويبة يتصدى لها مات تيرنر إلى ركنية.

ق 8 رأسية من جوتا يتصدى لها حارس نوتينجهام

ق 3 كرة عرضية من محمد صلاح لم ينجح نونيز في التعامل معها لتصل لحارس نوتينجهام مات تيرنر

بداية المباراة