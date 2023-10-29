تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. ودياز خارج القائمة أمام نوتينجهام

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 15:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح يرفض الاحتفال بهدفه - ليفربول ضد إيفرتون

محمد صلاح يرفض الاحتفال بهدفه - ليفربول ضد إيفرتون

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام نوتينجهام فوريست، فيما يغيب لويس دياز الجناح الكولومبي عن القائمة بسبب اختطاف والده في كولومبيا.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فوريست بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يواجه نوتينجهام فوريس بعد قليل على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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تشكيل ليفربول شهد البدء بـ محمد صلاح كأساسي في الهجوم، فيما يبدأ داروين نونيز، وديوجو جوتا بجانبه.

ويتواجد ريان جرافينبرخ في وسط الملعب بجانب أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي.

فيما يغيب لويس دياز الجناح الكولومبي عن قائمة اللقاء بعد واقعة اختطاف والده في كولومبيا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: ريان جرافينبرخ – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نوتينجهام فوريست المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.

الدوري الإنجليزي ليفربول نوتينجهام فوريست
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