انتهت الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) كاراجومرك.. أهداف بيضاء

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور أمام فاتح كاراجومرك في الدوري التركي.

وشهد تشكيل طرابزون ظهور اسم محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في اللقاء، قبل أن يصاب في فترة الإحماء.

المباراة ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي.

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نهاية الشوط الثاني

ق60: لا خطورة على المرميين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: هدف أبيض آخر، هذه المرة عن طريق جوفين يلسن لاعب كاراجومرك ويلغي بداعي التسلل.

ق30: بول إيناتشو لاعب طرابزون يسجل لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق15: العارضة ترد تسديدة إدين فيسكا لاعب طرابزون.

انطلاق المباراة

خروج تريزيجيه من قائمة اللقاء بسبب إصابته خلال فترة الإحماء.

تريزيجيه طرابزون سبور
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