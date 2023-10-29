مباشر الدوري الإفريقي - صنداونز (1)-(0) الأهلي.. ضغط لأصحاب الأرض

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - صنداونز

يحل الأهلي ضيفا على صنداونز ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق56 ركنية تتحول بالكعب من كيكانا ولكن الشناوي يحولها لركنية جديدة

ق51 تسديدة من ماسيكو داخل شباك الشناوي الهدف الأول لأصحاب الأرض

ق47 تسديدة صاروخية من موديبا ولكن بجوار القائم الأيسر للشناوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 خطأ من محمد عبد المنعم بسبب الاحتفاظ بالكرة والشناوي يشتت الكرة

ق38 تسديدة قوية من موديبا من ركلة حرة ولكن بعيدة

ق30 رأسية قوية من ماسيكو ولكن الشناوي يتألق

ق29 تسديدة موديبا من ركلة حرة ولكن أعلى العارضة

ق23 تسديدة بعيدة من المدى من كوتيزي ولكن بجوار قائم الشناوي

ق21 زواني يهرب من الرقابة الدفاعية ولكن الشناوي ينقذ الموقف

ق12 تسديدة من أليندي من ركلة حرة مباشرة ولكن أعلى مرمى الشناوي

ق3 تسديدة من أفشة ولكن في يد ويليامز

انطلاق المباراة

أمطار غزيرة على ملعب لوفتس فيرسفيلد

تصريحات ما قبل المباراة

مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عبر قناة أبو ظبي الرياضية:

"نحن سعداء بالتواجد هنا ونعلم أن مواجهة الأهلي وصنداونز دوما ما تكون قوية ونتمنى أن تساعدنا الأجواء في ظل الأمطار الموجودة حاليا".

رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز عبر أبو ظبي الرياضية:

يجب علينا التركيز على لقاء الذهاب وألا نفكر في الإياب، علينا التركيز هنا في هذه اللحظة ويجب علينا أن نستغل اللعب على ملعبنا هنا".

"أعتقد أن هذه المجموعة تستمتع بكرة القدم، ويجب علينا الاستمتاع وأن نُظهر لهم من هو صنداونز خاصة مع تواجد الجماهير الغفيرة داخل وخارج الملعب".

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