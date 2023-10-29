انتهت الدوري الإفريقي - صنداونز (1)-(0) الأهلي.. البحث عن التأهل من القاهرة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - صنداونز

يحل الأهلي ضيفا على صنداونز ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------

نهاية المباراة

ق97 الركنية تتحول برأسية في القائم

ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق85 خطورة من الأهلي للتعادل بعرضية من طاهر ولكن ويليامز ينقذها قبل أن تصل إلى موديست

ق82 مشاركة طاهر محمد بدلا من رضا سليم

ق75 خطأ فادح من ويليامز ويفشل الأهلي في استغلاله

ق68 نزول موديست وأكرم توفيق بدلا من صلاح محسن وهاني

ق66 لاعبو صنداونز يطالبون بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب

ق62 عبد المنعم يهدر هدفا محققا

ق56 ركنية تتحول بالكعب من كيكانا ولكن الشناوي يحولها لركنية جديدة

ق51 تسديدة من ماسيكو داخل شباك الشناوي الهدف الأول لأصحاب الأرض

ق47 تسديدة صاروخية من موديبا ولكن بجوار القائم الأيسر للشناوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 خطأ من محمد عبد المنعم بسبب الاحتفاظ بالكرة والشناوي يشتت الكرة

ق38 تسديدة قوية من موديبا من ركلة حرة ولكن بعيدة

ق30 رأسية قوية من ماسيكو ولكن الشناوي يتألق

ق29 تسديدة موديبا من ركلة حرة ولكن أعلى العارضة

ق23 تسديدة بعيدة من المدى من كوتيزي ولكن بجوار قائم الشناوي

ق21 زواني يهرب من الرقابة الدفاعية ولكن الشناوي ينقذ الموقف

ق12 تسديدة من أليندي من ركلة حرة مباشرة ولكن أعلى مرمى الشناوي

ق3 تسديدة من أفشة ولكن في يد ويليامز

انطلاق المباراة

أمطار غزيرة على ملعب لوفتس فيرسفيلد

تصريحات ما قبل المباراة

مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عبر قناة أبو ظبي الرياضية:

"نحن سعداء بالتواجد هنا ونعلم أن مواجهة الأهلي وصنداونز دوما ما تكون قوية ونتمنى أن تساعدنا الأجواء في ظل الأمطار الموجودة حاليا".

رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز عبر أبو ظبي الرياضية:

يجب علينا التركيز على لقاء الذهاب وألا نفكر في الإياب، علينا التركيز هنا في هذه اللحظة ويجب علينا أن نستغل اللعب على ملعبنا هنا".

"أعتقد أن هذه المجموعة تستمتع بكرة القدم، ويجب علينا الاستمتاع وأن نُظهر لهم من هو صنداونز خاصة مع تواجد الجماهير الغفيرة داخل وخارج الملعب".

الدوري الإفريقي الأهلي صنداونز
نرشح لكم
الدبيس: لدينا شوط آخر في مصر أمام صنداونز.. وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل موكوينا: هذا ما طلبته من لاعبي صنداونز بين الشوطين.. وسيكون هناك أهداف في القاهرة الدوري الإفريقي - غياب لاعب وسط صنداونز إيابا أمام الأهلي كولر ينتظر الحسم إيابا.. الأهلي يخسر من صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي صنداونز عقدة الشناوي.. الأهلي لا يحافظ على نظافة شباكه في جنوب إفريقيا كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز تشكيل صنداونز - تغيير وحيد أمام الأهلي في الدوري الإفريقي.. وثيمبا زواني يقود الهجوم تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
مبابي 251 يقود باريس سان جيرمان لفوز صعب على بريست دقيقة | الكرة الأوروبية
جوتا: يجب دعم لويس دياز بعد اختطاف والده 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دياز يرصد 200 مليون بيزو مكافأة لأي شخص يدل على إيجاد والده المختطف 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائية مرموش تقود فرانكفورت لفوز مثير على دورتموند 8 دقيقة | المحترفون
الخسارة الخامسة تواليا.. أياكس يخسر من إيندهوفن ويتذيل ترتيب الدوري الهولندي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مع دعم دياز.. هدف صلاح يزين فوز ليفربول على نوتينجهام 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدبيس: لدينا شوط آخر في مصر أمام صنداونز.. وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل ساعة | الكرة الإفريقية
كولر: الأهلي كان يستحق ركلة جزاء ولا أعرف لماذا تصرف الحكم هكذا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا