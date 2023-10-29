انتهت الدوري الإفريقي - صنداونز (1)-(0) الأهلي.. البحث عن التأهل من القاهرة
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 14:24
كتب : FilGoal
يحل الأهلي ضيفا على صنداونز ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.
ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء على استاد القاهرة.
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نهاية المباراة
ق97 الركنية تتحول برأسية في القائم
ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع
ق85 خطورة من الأهلي للتعادل بعرضية من طاهر ولكن ويليامز ينقذها قبل أن تصل إلى موديست
ق82 مشاركة طاهر محمد بدلا من رضا سليم
ق75 خطأ فادح من ويليامز ويفشل الأهلي في استغلاله
ق68 نزول موديست وأكرم توفيق بدلا من صلاح محسن وهاني
ق66 لاعبو صنداونز يطالبون بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب
ق62 عبد المنعم يهدر هدفا محققا
ق56 ركنية تتحول بالكعب من كيكانا ولكن الشناوي يحولها لركنية جديدة
ق51 تسديدة من ماسيكو داخل شباك الشناوي الهدف الأول لأصحاب الأرض
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هدددددف!— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 29, 2023
صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي ⚽🔥
صن داونز 1 × 0 الأهلي#صن_داونز_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/wRcY9cBp9V
ق47 تسديدة صاروخية من موديبا ولكن بجوار القائم الأيسر للشناوي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47 خطأ من محمد عبد المنعم بسبب الاحتفاظ بالكرة والشناوي يشتت الكرة
ق38 تسديدة قوية من موديبا من ركلة حرة ولكن بعيدة
ق30 رأسية قوية من ماسيكو ولكن الشناوي يتألق
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رأسية خطيرة يتصدى لها الشناوي🧤#صن_داونز_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/JIGOQT1uOu— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 29, 2023
ق29 تسديدة موديبا من ركلة حرة ولكن أعلى العارضة
ق23 تسديدة بعيدة من المدى من كوتيزي ولكن بجوار قائم الشناوي
ق21 زواني يهرب من الرقابة الدفاعية ولكن الشناوي ينقذ الموقف
ق12 تسديدة من أليندي من ركلة حرة مباشرة ولكن أعلى مرمى الشناوي
أفشة يسدد بقوة وحارس صنداونز يتصدى..#صنداونز_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 | #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/RU6LtunUm0— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023
ق3 تسديدة من أفشة ولكن في يد ويليامز
انطلاق المباراة
أمطار غزيرة على ملعب لوفتس فيرسفيلد
تصريحات ما قبل المباراة
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عبر قناة أبو ظبي الرياضية:
"نحن سعداء بالتواجد هنا ونعلم أن مواجهة الأهلي وصنداونز دوما ما تكون قوية ونتمنى أن تساعدنا الأجواء في ظل الأمطار الموجودة حاليا".
رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز عبر أبو ظبي الرياضية:
يجب علينا التركيز على لقاء الذهاب وألا نفكر في الإياب، علينا التركيز هنا في هذه اللحظة ويجب علينا أن نستغل اللعب على ملعبنا هنا".
"أعتقد أن هذه المجموعة تستمتع بكرة القدم، ويجب علينا الاستمتاع وأن نُظهر لهم من هو صنداونز خاصة مع تواجد الجماهير الغفيرة داخل وخارج الملعب".