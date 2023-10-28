مباشر الدوري المصري - الاتحاد (2) (2) المقاولون.. زد (0) (0) سموحة.. الشوط الثاني
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد ضد المقاولون العرب وزد ضد سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وتبدأ كلا المباراتين في السابعة مساءً.
الاتحاد × المقاولون
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
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ق 27: جووول عكسي.. محمود شبانة يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية أرضية من عمار حمدي
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ق 21: جووول الثاااني.. عرضية كريم الديب وبنيامين بواتينج يسجل الثاني.
ق 11: تسديدة كرة قوية ترتطم بالعارضة تمنع الثاني.
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ق 8: جووول التعااادل.. عرضية أرضية من كريم الديب يودعها مابولولو في الشباك.
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ق 3: جووول أووول.. أحمد علاء يسجل برأسية هدف التقدم للمقاولون.
بداية اللقاء
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زد × سموحة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: تشتيت من على خط المرمى بعد فرصة شادي حسين عقب سلسلة تمريرات رائعة.
ق 15: مشاركة حمدي علاء بدلا من عبد اللطيف بن قسو
ق 13: بطاقة حمراء لأحمد حكم مدافع سموحة بسبب عرقلة شادي حسين المنفرد
ق 4: رأسية فادي فريد تمر بجوار القائم الأيسر.
بداية اللقاء
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