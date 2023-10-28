مباشر الدوري المصري - الاتحاد (2) (2) المقاولون.. زد (1) (0) سموحة.. جووول خطأ فادح من الهاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد ضد المقاولون العرب وزد ضد سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتبدأ كلا المباراتين في السابعة مساءً.

الاتحاد × المقاولون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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ق 27: جووول عكسي.. محمود شبانة يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية أرضية من عمار حمدي

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ق 21: جووول الثاااني.. عرضية كريم الديب وبنيامين بواتينج يسجل الثاني.

ق 11: تسديدة كرة قوية ترتطم بالعارضة تمنع الثاني.

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ق 8: جووول التعااادل.. عرضية أرضية من كريم الديب يودعها مابولولو في الشباك.

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ق 3: جووول أووول.. أحمد علاء يسجل برأسية هدف التقدم للمقاولون.

بداية اللقاء

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زد × سموحة

ق 61: خطأ فادح من الهاني سليمان الذي راوغ لاعب وكاد أن يراوغ زيكو لكنه خطف الكرة وسجل في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: تشتيت من على خط المرمى بعد فرصة شادي حسين عقب سلسلة تمريرات رائعة.

ق 15: مشاركة حمدي علاء بدلا من عبد اللطيف بن قسو

ق 13: بطاقة حمراء لأحمد حكم مدافع سموحة بسبب عرقلة شادي حسين المنفرد

ق 4: رأسية فادي فريد تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية اللقاء

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