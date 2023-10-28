مباشر كلاسيكو الأرض - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. تبديلان من أنشيلوتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق63. تبديلان لريال مدريد بدخول لوكا مودريتش وخوسيلو بدلا من رودريجو وتوني كروس.

ق61. ليفاندوفسكي يشارك بدلا من فيران توريس.

ق50. القائم يمنع الهدف الثاني من إنيجو مارتينيز لترتد لأراوخو الذي سدد ولكن كيبا تألق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16. القائم يمنع الثاني من فيرمين لوبيز بعد خطأ من توني كروس.

ق6. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق إلكاي جوندوجان بعد خطأ من دافيد ألابا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل