مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1) - (0) شيفيلد.. جووول أوووول

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وشيفيلد يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

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ق 28: جووول أوول في اللقاء.. عرضية من رايس داخل منطقة الجزاء وتسديدة من نيكيتياه في الشباك.

ق19: مرور جميل من مارتيليني ومرر لساكا الذي فشل في التسديد واستخلص الدفاع الكرة منه.

ق10: سيطرة لأرسنال على المباراة.

انطلاق المباراة.

أرسنال شيفيلد الدوري الإنجليزي
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