مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (0) شيفيلد.. جووول الثاااني
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وشيفيلد يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
--
ق 51: جوووول الثااااني.. نيكيتاه يستغل خطأ الحارس الفادح ويسجل الهدف الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: الحارس يتألق ويمنع فرصة مارتينيلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
نكيتياه يمنح التقدم لأرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/nJ8mY7LJYt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
ق 28: جووول أوول في اللقاء.. عرضية من رايس داخل منطقة الجزاء وتسديدة من نيكيتياه في الشباك.
ق19: مرور جميل من مارتيليني ومرر لساكا الذي فشل في التسديد واستخلص الدفاع الكرة منه.
ق10: سيطرة لأرسنال على المباراة.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
تشيلسي يعود للخسارة ويسقط على ملعبه ضد برينتفورد تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي يقودان الهجوم ضد شيفيلد سؤال من عمر كانوتيه إلى الدوري الإنجليزي والإسباني بسبب فلسطين انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(2) برينتفورد نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر.. و8 للعلاج من المراهنات تشكيل تشيلسي – سترلينج وجاكسون وبالمر أساسيون ضد برينتفورد مواعيد مباريات اليوم 28-10-2023 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو والدوري المصري والنصر بوستيكوجلو: لن تراني مختلفا ونحن متصدرون.. وسر جعل اللاعبين في أفضل حال دائما