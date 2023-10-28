مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) شيفيلد.. انطلاق المباراة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وشيفيلد يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.

أرسنال شيفيلد الدوري الإنجليزي
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