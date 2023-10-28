انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (5) - (0) شيفيلد.. خماسية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وشيفيلد يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق 90+7: جووول الخااامس.. تاكيهيرو تومياسو يسجل الهدف الخامس

ق 88: جووول الرااابع.. فابيو فييرا من علامة الجزاء يسجل الرابع

ق 57: جووول هاااتريك.. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 51: جوووول الثااااني.. نيكيتاه يستغل خطأ الحارس الفادح ويسجل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: الحارس يتألق ويمنع فرصة مارتينيلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 28: جووول أوول في اللقاء.. عرضية من رايس داخل منطقة الجزاء وتسديدة من نيكيتياه في الشباك.

ق19: مرور جميل من مارتيليني ومرر لساكا الذي فشل في التسديد واستخلص الدفاع الكرة منه.

ق10: سيطرة لأرسنال على المباراة.

انطلاق المباراة.