انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (5) - (0) شيفيلد.. خماسية
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وشيفيلد يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ق 90+7: جووول الخااامس.. تاكيهيرو تومياسو يسجل الهدف الخامس
ق 88: جووول الرااابع.. فابيو فييرا من علامة الجزاء يسجل الرابع
ق 57: جووول هاااتريك.. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
ق 51: جوووول الثااااني.. نيكيتاه يستغل خطأ الحارس الفادح ويسجل الهدف الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: الحارس يتألق ويمنع فرصة مارتينيلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
نكيتياه يمنح التقدم لأرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/nJ8mY7LJYt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
ق 28: جووول أوول في اللقاء.. عرضية من رايس داخل منطقة الجزاء وتسديدة من نيكيتياه في الشباك.
ق19: مرور جميل من مارتيليني ومرر لساكا الذي فشل في التسديد واستخلص الدفاع الكرة منه.
ق10: سيطرة لأرسنال على المباراة.
انطلاق المباراة.