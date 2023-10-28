مباشر في الدوري - الجونة (1)-(0) فاركو.. الشوط الثاني

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج لاعب الجونة

يلعب الجونة ضد فاركو ضمن الجلة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد فاركو.

لمتابعة مباراة الجونة ضد فاركو دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والأدوار الحاسمة تختلف عن المجموعات تشيلسي يعود للخسارة ويسقط على ملعبه ضد برينتفورد تشكيل الكلاسيكو - خماسي دفاعي.. وفيران توريس يقود هجوم برشلونة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28 انفراد تام من سيف تيري لكن احمد مسعود يتألق من جديد ويمنع التعادل

ق26 أحمد مسعود حارس الجونة ينقذ هدف محقق ويحول الكرة إلى ركلة ركنية

ق24 خروج ياسين مرعي لاعب فاركو ودخول غزمي غوما بدلا منه

ق18 أحمد بلحاج يسجل الهدف الأول بعد عرضية متقنة من أيمن موكا داخل منطقة الجزاء تابعها بنجاح

ق16 انطلاقة خطيرة من سيف تيري لاعب فاركو وتسديدة قوية يبعدها دفاع الجونة

ق13 تمريرة بينية من ايمن موكا في اتجاه أرنولد ولكن محمد سعيد شيكا حارس فاركو يتدخل ويبعدها

انطلاق المباراة

فاركو الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - هيثم شعبان يوقع عقود تدريب الداخلية بعد مباراة الإسماعيلي مؤتمر مدرب الوداد: الأكثر استعدادا بدنيا سيفوز بالدوري الإفريقي.. وأوناجم: هدفنا اللقب مؤتمر الشناوي: لا نفكر في مسألة اللعب الثالثة عصرا مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والأدوار الحاسمة تختلف عن المجموعات التشكيل - ثنائي هجومي يقود فاركو.. وبلحاج أساسي لـ الجونة الشيبي ضمن قائمة المغرب الأولية في تصفيات كأس العالم مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا
أخر الأخبار
خبر في الجول - هيثم شعبان يوقع عقود تدريب الداخلية بعد مباراة الإسماعيلي 3 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب الوداد: الأكثر استعدادا بدنيا سيفوز بالدوري الإفريقي.. وأوناجم: هدفنا اللقب 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كلاسيكو الأرض - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (3) - (0) شيفيلد.. جووول هاتريك ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الشناوي: لا نفكر في مسألة اللعب الثالثة عصرا ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر في الدوري - الجونة (1)-(0) فاركو.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والأدوار الحاسمة تختلف عن المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا