انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(2) برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد برينتفورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق95. جوووووول الثاني يثتل المباراة لبرينتفورد.

ق89. الثاني يضع من برينتفورد بعد هجمة مرتدة انتهت بانفراد ولكن روبيرتو سانشيز تصدى.

ق58. جووووول أول لبرينتفورد عن طريق إيقان بينوك برأسية بعد عرضية من مبويمو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18. عرضية من بالمر داخل منطقة الجزاء لكوكوريا الذي سدد بسهولة في يد حارس المرمى.

ق10. تسديدة من مادويكي ترتد من العارضة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل