مبتاشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) برينتفورد.. الشوط الثاني

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد برينتفورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18. عرضية من بالمر داخل منطقة الجزاء لكوكوريا الذي سدد بسهولة في يد حارس المرمى.

ق10. تسديدة من مادويكي ترتد من العارضة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي تشيلسي برينتفورد
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