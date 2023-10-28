مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) برينتفورد.. محاولات من أصحاب الأرض

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد برينتفورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق18. عرضية من بالمر داخل منطقة الجزاء لكوكوريا الذي سدد بسهولة في يد حارس المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي تشيلسي برينتفورد
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