مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) برينتفورد.. محاولات من أصحاب الأرض
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 13:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد برينتفورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق18. عرضية من بالمر داخل منطقة الجزاء لكوكوريا الذي سدد بسهولة في يد حارس المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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