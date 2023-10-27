مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 21:30

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في بريتوريا

خاض الأهلي مرانه الأول لمواجهة صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي وصنداونز بعد غد الأحد في الثالثة عصرا على استاد لوفتوس فيلد.

وخاض لاعبو الأهلي مرانهم الأولى داخل ملعب جامعة بريتوريا، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماعا فنيا مع اللاعبين، ثم عقد كولر اجتماعا مطولا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، للتحضير للمباراة.

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ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء بدني قبل انطلاق المران وأعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ركز فيه الجهاز الفني على الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وشهد المران مشاركة ثلاثي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف حيث خاض تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بالتدريبات الجماعية بالكرة.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا أمس الخميس، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات تخللها ترانزيت في نيروبي بدولة كينيا، ثم قطعت البعثة المسافة من مطار جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا واستغرقت ما يقرب من ساعة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

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