انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) أهلي جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد أهلي جدة في الجولة الـ 11 من الدوري السعودي.

تابع من هنا

----

ق 86 جووول ثالث.. إيبانيز يحاول تمرير الكرة إلى ميندي الذي خرج من مرماه لتدخل الكرة بغرابة شديدة.

ق 58 جوووول سان ماكسيمان يقلص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5 ركلة حرة من مالكوم في العارضة

ق 37 جووووول الثاني من ميتروفيتش برأسية بعد عرضية من سعود عبد الحميد

ق 26 إدوارد ميندي يتصدى لركلة أليكساندر ميتروفيتش على اليمين

ق 25 صدر القرار النهائي.. ركلة جزاء

ق 22 تقنية الفيديو تراجع إمكانية وجود لمسة يد على مالكوم

ق 21 ركلة جزاء للهلال بعد سقوط مالكوم في التحام مع فرانك كيسي

ق 5 ميتروفيتش يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 1 جووووول في الدقيقة الأولى كرة طولية من كوليبالي تصل إلى ميلينكوفيتش سافيتش ليتسلم ويسجل في الشباك

بداية المباراة