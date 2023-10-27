انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) أهلي جدة
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 19:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد أهلي جدة في الجولة الـ 11 من الدوري السعودي.
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ق 86 جووول ثالث.. إيبانيز يحاول تمرير الكرة إلى ميندي الذي خرج من مرماه لتدخل الكرة بغرابة شديدة.
ق 58 جوووول سان ماكسيمان يقلص الفارق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+5 ركلة حرة من مالكوم في العارضة
ق 37 جووووول الثاني من ميتروفيتش برأسية بعد عرضية من سعود عبد الحميد
ق 26 إدوارد ميندي يتصدى لركلة أليكساندر ميتروفيتش على اليمين
ق 25 صدر القرار النهائي.. ركلة جزاء
ق 22 تقنية الفيديو تراجع إمكانية وجود لمسة يد على مالكوم
ق 21 ركلة جزاء للهلال بعد سقوط مالكوم في التحام مع فرانك كيسي
ق 5 ميتروفيتش يسدد والكرة تصطدم بالدفاع
ق 1 جووووول في الدقيقة الأولى كرة طولية من كوليبالي تصل إلى ميلينكوفيتش سافيتش ليتسلم ويسجل في الشباك
بداية المباراة