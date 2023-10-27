تشكيل الهلال - ميتروفيتش يسعى لمواصلة انطلاقته أمام أهلي جدة

أعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري السعودي.

ويغيب النجم البرازيلي نيمار بسبب إصابة طويلة الامد لحقت بركبته خلال التوقف الدولي مع منتخب راقصي السامبا.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش - روبن نيفيز

أمامهما: ميكايل - سالم الدوسري - مالكوم

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش

ويحتل ميتروفيتش المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 7 أهداف، بفارق 4 أهداف عن كريستيانو رونالدو نجم النصر.

ويحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الأهلي خامسا برصيد 22 نقطة.