انتهت الدوري المصري - إنبي (2) (1) الزمالك.. هزيمة أولى للأبيض

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

خطأ زياد كمال على زيزو في منطقة الجزاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وإنبي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتقام المباراة في السابعة مساءً على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

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فيما يحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: تسديدة من فتوح وكالوشا يتألق ويبعدها من على خط المرمى

ق 78: عرضية من محمد حمدي وتسديدة من قفة من داخل منطقة الجزاء على الطائر يتصدى لها عواد

ق 72: مشاركة الجزيري بدلا محمود علاء، ونداي بدلا من شيكابالا، والزناري بدلا من أوباما

ق 69: جووول الثااااني.. قفة يحول ركنية برأسه في الشباك

ق 68: عواد يبعد تسديدة محمد ناصر إلى ركنية

ق 65: عرضية جديدة من الجهة اليسرى وتسديدة قفة تمر بجوار القائم دون خطورة على عواد

ق 61: عرضية من حواش تمر من الجميع وتسديدة كابو في مواجهة المرمى تمر أعلى العارضة.

ق 60: مشاركة علي فوزي وأحمد نادر حواش

ق 55: البلعوطي يتألق في التصدي لفرصة شيكابالا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول التعااادل زيزو يسجل من ركلة جزاء

ق 29: ركلة جزاء للزمالك بعد خطأ من زياد كمال على زيزو

ق 22: زياد كمال يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 22: تسديدة من محمد حمدي تمر ضعيفة بجوار القائم الأيسر لعواد

ق 21: عواد يتألق ويتصدى لفرصة كابو

ق 5: تسديدة من شيكابالا ترتطم بزيزو وتخرج لضربة مرمى

بداية اللقاء

الزمالك إنبي الدوري المصري في الدوري
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