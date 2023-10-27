لن يستسلم.. لشبونة يطارد إنتر في المحكمة الرياضية بسبب جواو ماريو

يواصل سبورتينج لشبونة البرتغالي مطاردة إنتر ميلان من أجل الحصول على 30 مليون يورو بسبب جواو ماريو، حيث قام بتصعيد المسألة إلى المحكمة الرياضية.

تبدأ القصة في 2016 حين تعاقد إنتر مع ماريو من لشبونة مقابل 45 مليون يورو كقيمة إجمالية.

وقضى اللاعب 5 سنوات في صفوف النيراتزوري، حتى رحل في صفقة انتقال حر إلى بنفيكا البرتغالي في يوليو 2021.

ولكن حين انتقل اللاعب في 2016 إلى إنتر، كان هناك شرطا في العقد يقضي بحصول سبورتينج على 30 مليون يورو إذا انتقل اللاعب لأي فريق برتغالي آخر.

ويؤمن مسؤولو لشبونة بأن هذا ما حدث بعد 5 سنوات، بينما يتمسك إنتر بكون الأمر قد تم بعد خروج اللاعب من ذمته بالفعل.

وفي 10 يوليو الماضي، رفض فيفا دعوى لشبونة للحصول على هذا المبلغ من إنتر، ولكن لشبونة يرفض الاستسلام وبالتالي اتجه للمحكمة الرياضية.

ولعب جواو ماريو 127 مباراة مع لشبونة سجل خلالها 16 هدفا وصنع 20.

فيما خاض مع إنتر 69 مباراة سجل خلالها 14 أهداف وصنع 13.

وتوج ماريو مع منتخب البرتغال بلقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.