انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (5)-(1) تولوز.. جوووووول صلاح

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

ليفربول ضد إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي.

تابع من هنا

----

ق 93 جووووول صلاح يتسلم ويراوغ ويسدد في الشباك

ق 69 نزول صلاح بدلا من جرانفبرش

ق 67 كالوم سكانيون وكودي جاكبو وجاري كوانساه بدلا من داروين نونيز وترينت ألكساندر أرنولد لوك تشيمبرز

ق 65 جووول رابع من جرافنبرش بعد تمريرة من نونيز

استراحة

ق 35 جوووول داروين نونيز يسجل.. والمراجعة تؤيد احتساب الهدف

ق 30 جوووول واتارا إندو يسجل هدفه الأول مع ليفربول برأسية بعد عرضية

ق 16 جوووول ثيس دالينجا يعادل النتيجة بعد مراوغة رائعة وتسديدة على يسار الحارس

ق9 جوووووول ديوجو جوتا يسجل الأول

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الأوروبي
نرشح لكم
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 36 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 46 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 55 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك