انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (5)-(1) تولوز.. جوووووول صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي.

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ق 93 جووووول صلاح يتسلم ويراوغ ويسدد في الشباك

ق 69 نزول صلاح بدلا من جرانفبرش

ق 67 كالوم سكانيون وكودي جاكبو وجاري كوانساه بدلا من داروين نونيز وترينت ألكساندر أرنولد لوك تشيمبرز

ق 65 جووول رابع من جرافنبرش بعد تمريرة من نونيز

استراحة

ق 35 جوووول داروين نونيز يسجل.. والمراجعة تؤيد احتساب الهدف

ق 30 جوووول واتارا إندو يسجل هدفه الأول مع ليفربول برأسية بعد عرضية

ق 16 جوووول ثيس دالينجا يعادل النتيجة بعد مراوغة رائعة وتسديدة على يسار الحارس

ق9 جوووووول ديوجو جوتا يسجل الأول

بداية المباراة