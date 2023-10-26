انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (5)-(1) تولوز.. جوووووول صلاح
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي.
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ق 93 جووووول صلاح يتسلم ويراوغ ويسدد في الشباك
ق 69 نزول صلاح بدلا من جرانفبرش
ق 67 كالوم سكانيون وكودي جاكبو وجاري كوانساه بدلا من داروين نونيز وترينت ألكساندر أرنولد لوك تشيمبرز
ق 65 جووول رابع من جرافنبرش بعد تمريرة من نونيز
استراحة
ق 35 جوووول داروين نونيز يسجل.. والمراجعة تؤيد احتساب الهدف
ق 30 جوووول واتارا إندو يسجل هدفه الأول مع ليفربول برأسية بعد عرضية
ق 16 جوووول ثيس دالينجا يعادل النتيجة بعد مراوغة رائعة وتسديدة على يسار الحارس
ق9 جوووووول ديوجو جوتا يسجل الأول
بداية المباراة
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