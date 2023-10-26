السهرة الرياضية – "أميرة الثلج".. صراع بين إرضاء العائلة وتحقيق الأحلام

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

Ice princess

محبو الأفلام الرياضية على موعد مع عمل شبابي متعلق بصراع مألوف على أغلب المشاهدين وهو محاولة إرضاء العائلة بالالتحاق بكليات القمة وممارسة الشغف الخاص، وهذا ما يتخذ منه فيلم "أميرة الثلج" موضوعًا.

فيلم Ice Princess يدور حول طالبة علوم ذات مستقبل جامعي واعد يزداد حبها لرياضة التزلج على الجليد بسبب مشروع جامعي عن علاقة الفيزياء بالرياضة وقدرتها على تطوير مستوى اللاعبين.

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السهرة الرياضية
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