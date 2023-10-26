انتهت في الدوري الإفريقي - الترجي (3)-(0) مازيمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي ضد مازيمبي ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وفاز مازيمبي ذهابا بهدف دون رد.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

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الترجي يقترب من نصف النهائي.. توغاي يسجل الهدف الثالث في مرمى مازيمبي #الترجي_مازيمبي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/GMoq3Etnbh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 26, 2023

ق 86 جووول محمد أمين توجاي يسجل الثالث برأسية بعد عرضية من ركلة حرة

ق 81 رائد بوشنيبة وكيبا سو بدلا من محمد بن علي ورودريجو رودريجيز

ق 78 جون باكاتا بدلا من بوباكار سومانا

الثاني للترجي.. أسامة بوقرة يسجل ويضع فريقه في المقدمة بإجمالي نتيجة الذهاب والإياب #الترجي_مازيمبي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/O1SJ12COjZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 26, 2023

ق 76 جوووول أسامة بوقرة يسجل الهدف الثاني.. الترجي إلى نصف النهائي بالنتيجة الحالية

ق 64 التعادل يضيع من مازيمبي.. أمان الله مميش يتصدى للتعادل

ق 60 ياسين مرياح يسدد والحارس يتصدى فيتابعها رودريجيز فوق العارضة

ق 46 جويل بيا وزيمانجا سوزي وإرنست لوزولو بدلا من شيخ فوفانا وأوستن أولادابو ومور تالا مباي

استراحة

ق 45 جوووول الركنية يلعبها غيث وهابي بالرأس وياسين مرياح يكملها بقدمه.. الهدف الأول للترجي

ق 28 سقوط محمد بن علي في التحام مع مور تالا مباي داخل منطقة الجزاء.. الحكم يشير باستمرار اللعب

ق 4 عرضية خطيرة تصل إلى رودريجو رودريجيز ليسدد ولكن الحارس يبعدها

بداية المباراة