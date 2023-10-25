انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (2)-(1) شاختار.. نهاية المباراة

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

يستضيف برشلونة فريق شاختار ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد تفوق بورتو عليه بفارق الأهداف.

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نهاية المباراة

ق75 نزول مارك جويو بدلا من جواو فيليكس

ق70 هدف غير محتسب مرة أخرى لفيرمين لوبيز

ق62 جيورجي سوداكوف يسجل هدف شاختار الأول

ق60 هدف غير محتسب لفيران توريس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جووووول فيرمين يسجل الثاني

ق29 بعد اللجوء لتقنية الفيديو، احتساب هدف برشلونة

ق28 هدف غير محتسب لفيران توريس

ق8 تسديدة قوية من فيرمين بعد مراوغة ولكن تألق حارس المرمى

انطلاق المباراة

برشلونة دوري أبطال أوروبا شاختار
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