انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (2)-(1) شاختار.. نهاية المباراة
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 19:27
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق شاختار ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد تفوق بورتو عليه بفارق الأهداف.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
----------------
نهاية المباراة
ق75 نزول مارك جويو بدلا من جواو فيليكس
ق70 هدف غير محتسب مرة أخرى لفيرمين لوبيز
ق62 جيورجي سوداكوف يسجل هدف شاختار الأول
ق60 هدف غير محتسب لفيران توريس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36 جووووول فيرمين يسجل الثاني
ق29 بعد اللجوء لتقنية الفيديو، احتساب هدف برشلونة
ق28 هدف غير محتسب لفيران توريس
ق8 تسديدة قوية من فيرمين بعد مراوغة ولكن تألق حارس المرمى
انطلاق المباراة
نرشح لكم
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. جووول أول واشتعال المباراة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق