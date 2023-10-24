انتهت أبطال أوروبا – براجا (1) - (2) ريال مدريد.. يونايتد (1) - (0) كوبنهاجن

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد وكوبنهاجن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

سبورتنج براجا X ريال مدريد

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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بهدف دون رد.

ق63: جوووووول براجا يقلص النتيجة بهدف أول عن طريق ألفارو دجالو.

ق61: جوووووول بيلينجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ق30: استمرار تقدم ريال مدريد.

ق17: جووووول أوووول لريال مدريد عن طريق رودريجو.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X كوبنهاجن

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدف دون رد.

ق90+7: أونانا يتصدى لركلة الجزاء من جوردان.

ق90+5: ضربة جزاء لكوبنهاجن بعد تدخل عنيف من مكتوميناي.

ق72: جوووووول ماجواير يسجل الهدف الأول ليونايتد برأسية.

ق50: أونانا يتصدى لتسديدة قوية من لاعب كوبنهاجن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بهدف لمثله.

ق30: ضغط من يونايتد لكن دون خطورة.

ق5: القائم يحرم كوبنهاجن من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

إشبيلية X أرسنال

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نهاية المباراة بانتصار أرسنال بهدفين لهدف.

ق59: جووووووووول أووووول لإشبيلية عن طريق نيمانيا جوديلي.

ق53: جوووول خيسوس يسجل الهدف الثاني لأرسنال.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

ق45+4: جوووووول أول لأرسنال عن طريق مارتينيلي بعد انفراد تام ومراوغته لحارس مرمى إشبيلية.

ق30: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.

انطلاق المباراة.

أرسنال ريال مدريد مانشستر يونايتد أبطال أوروبا
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