انتهت أبطال أوروبا – براجا (1) - (2) ريال مدريد.. يونايتد (1) - (0) كوبنهاجن
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 21:44
كتب : FilGoal
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سبورتنج براجا X ريال مدريد
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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بهدف دون رد.
ق63: جوووووول براجا يقلص النتيجة بهدف أول عن طريق ألفارو دجالو.
ق61: جوووووول بيلينجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.
ق30: استمرار تقدم ريال مدريد.
ق17: جووووول أوووول لريال مدريد عن طريق رودريجو.
انطلاق المباراة.
مانشستر يونايتد X كوبنهاجن
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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدف دون رد.
ق90+7: أونانا يتصدى لركلة الجزاء من جوردان.
ق90+5: ضربة جزاء لكوبنهاجن بعد تدخل عنيف من مكتوميناي.
ق72: جوووووول ماجواير يسجل الهدف الأول ليونايتد برأسية.
ق50: أونانا يتصدى لتسديدة قوية من لاعب كوبنهاجن.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بهدف لمثله.
ق30: ضغط من يونايتد لكن دون خطورة.
ق5: القائم يحرم كوبنهاجن من هدف محقق.
انطلاق المباراة.
إشبيلية X أرسنال
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نهاية المباراة بانتصار أرسنال بهدفين لهدف.
ق59: جووووووووول أووووول لإشبيلية عن طريق نيمانيا جوديلي.
ق53: جوووول خيسوس يسجل الهدف الثاني لأرسنال.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.
ق45+4: جوووووول أول لأرسنال عن طريق مارتينيلي بعد انفراد تام ومراوغته لحارس مرمى إشبيلية.
ق30: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.
انطلاق المباراة.