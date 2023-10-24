انتهت طريق الأهلي - صنداونز (0)-(0) بترو أتليتكو.. إلى نصف النهائي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

صنداونز

يستضيف صنداونز فريق بترو أتليتكو ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان صنداونز قد تغلب في مواجهة الذهاب خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 8 دقائق وقت بدل من الضائع

ق70 محاولات من بترو أتليتكو لتسجيل الأول ولكن دون نتيجة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 تسديدة ولكن بجوار القائم

ق13 تسديدة أولى من سيرينو ولكن تصدي من حارس بترو أتليتكو

ق2 طرد موثوبي مافالا لاعب صنداونز

انطلاق المباراة

صنداونز بترو أتليتكو الدوري الإفريقي
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