انتهت بث مباشر الدوري الإفريقي - الأهلي (1)-(1) سيمبا.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 16:16

كتب : FilGoal

حسين الشحات لاعب الأهلي ضد سيمبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق87 نزول موديست بدلا من كهربا

ق76 جوووول كهربا يسجل الأول

ق68 هدف أول لسيمبا عن طريق ساديو كانوتيه

ق60 جوووول جديد من كهربا ولكن تسلل

ق58 خطأ فادح مشترك بين عبد المنعم والشناوي ولكن بجوار القائم الأيمن

ق57 تاو يهدر أسهل فرص اللقاء بانفراد تام بعد عرضية الشحات

ق47 عرضية من حسين الشحات تصل إلى كهربا ولكن سددها بعيدة وارتطم بحارس المرمى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب ست دقائق في الوقت بدلا من الضائع

ق42 تسديدة من الشحات يتصدى لها علي سليم على مرتين

ق36 تسديدة لأفشة ولكن أعلى العارضة

ق34 عرضية علي معلول يستقبلها تاو برأسية ولكن أعلى العارضة

ق27 الشناوي يتألق ولكن الحكم يحتسب تسلل

ق25 كهربا يسجل بعد تمريرة تاو ولكن تسلل

ق22 تسديدة من حسين الشحات ولكن بعيدة عن المرمى

ق20 هجمة لفريق الأهلي والدفاع يشتت تمريرة أفشة ليسددها تاو ولكن أعلى العارضة

ق18 ركنية تصل إلى رامي ربيعة ولكن يسدد بيساره أعلى العارضة

ق17 خطأ فادح من علي سليم حارس مرمى سيمبا لتصل الكرة إلى كهربا ولكن ترتطم وتتحول لركنية

ق7 توقف المباراة لعلاج نجوما لاعب سيمبا

ق4 تسديدة من محمد مجدي أفشة أعلى العارضة بقليل

انطلاق المباراة

الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي
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