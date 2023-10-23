انتهت دوري أبطال آسيا - الاتحاد (1)-(0) القوة الجوية

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد الخلود في كأس خادم الحرمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اتحاد جدة ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

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نهاية المباراة

ق93. جوووووول قاتل للاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد الله بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق88. كامارا يهدر فرصة التسجيل من داخل منطقة الجزاء.

ق82. العارضة تمنع الهدف الأول للاتحاد من ركلة حرة مباشرة من رومارينيو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24. حارس القوة الجوية يتألق ويمنع الأول من صالح الجمعان.

ق22. رومارينيو يهدر الأول بتسديدة فوق المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ق10. هدف غير محتسب للاتحاد عن طريق صالح الجمعان بسبب وجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

ق7. القائم يمنع الأول برأسية من رومارينو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

اتحاد جدة دوري أبطال آسيا القوة الجوية
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