مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتلتيك بلباو.. جوووول من اللمسة الأولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

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ق80. جووووول أول لبرشلونة عن طريق مارك جويو من أول لمسة بعد دقيقة من دخوله.

ق 67 أدو أريس وبينات دياز بدلا من جوركا جوروزيتا وإنيجو دي جالاريتا

ق 64 لامين جمال يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 60 لامين جمال ورونالد أراوخو بدلا من أوريول روميو وأندرياس كريستنسن

ق 55 جواو فيلكس يسدد على حدود المنطقة ولكن أوناي سيمون يتصدى، فيتابعها فيرمين لوبيز ليتصدى سيمون مجددا

استراحة

ق 26 يوري بيريتشيتشي يغادر بتبديل اضطراري وإنيجو لوكوي يأتي بدلا منه

ق 21 تير شتيجن ينقذ متابعة خطيرة من ويليامز

ق 14 فيرمين لوبيز يسدد رأسية والحارس أوناي سيمون يتصدى بصعوبة

ق 10 جواو فيليكس يسدد ولكن الكرة ترتد من العارضة

ق 5 إيناكي ويليامز يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

بداية المباراة