مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميلان ضد يوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل