مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. بداية المباراة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - يوفنتوس وميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميلان ضد يوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
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