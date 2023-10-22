مباشر بالفيديو الدوري الإفريقي - إنيمبا (0)-(1) الوداد.. الشوط الثاني

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنيمبا النيجيري ضد الوداد المغربي في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف دون رد

ق 38: جوووول يحيى جبران والأول من ركلة جزاء

ق 37: ركلة جزاء للوداد بعد خطأ من حارس المرمى

ق 18: فرصة خطيرة لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

الوداد المغربي إنيمبا النيجيري الدوري الإفريقي
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