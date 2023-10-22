مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. ياو أنور يهدر الأول
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد فاركو في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
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ق58. ياو أنور يهدر فرصة تسجيل الأول للإسماعيلي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق19. العارضة تمنع الأول لفاركو بتسديدة صاروخية من محمد فخري.
ق7. محمد سعيد شيكا يتألق في التصدي لتسديدة قوية من محمد عبد السميع.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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