مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. العارضة تمنع الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد فاركو في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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ق19. العارضة تمنع الأول لفاركو بتسديدة صاروخية من محمد فخري.

ق7. محمد سعيد شيكا يتألق في التصدي لتسديدة قوية من محمد عبد السميع.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل