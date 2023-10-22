مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد فاركو في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
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بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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