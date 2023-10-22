مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - فاركو - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد فاركو في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الإسماعيلي فاركو الدوري المصري
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