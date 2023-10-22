مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1) (0) مودرن فيوتشر.. هدف أووول عكسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر فيوتشر الترتيب برصيد 9 نقاط ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

وتذاع المباراة على قناة الحياة حسبما أعلنت قنوات أون تايم سبورتس.

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ق 56: جوووول عكسي أول.. محمد عبد السلام يسجل الأول لصالح بيراميدز بعدما حول عرضية الكرتي في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جنش يتصدى لتصويبة مصطفى فتحي

ق 45: السعيد يهدر فرصة الهدف الأول لبيراميدز بعد سلسلة من التمريرات وصلت للشيبي الذي أرسل عرضية أرضية سددها الأول أعلى العارضة.

ق 29: تصويبة قوية من وليد الكرتي تمر أعلى العارضة

ق 19: تدخل قوي على عبد الكبير الوادي وبطاقة صفراء لكريم حافظ

ق 14: إصابة محمد فاروق وخروجه لتلقي العلاج

بداية اللقاء