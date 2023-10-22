مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1) (0) مودرن فيوتشر.. هدف أووول عكسي

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

بيراميدز - مودرن فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر فيوتشر الترتيب برصيد 9 نقاط ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
التشكيل - ماييلي ورمضان ومصطفى في هجوم بيراميدز.. ومروان يقود مودرن فيوتشر قائمة بيراميدز - عودة مصطفى فتحي لمواجهة فيوتشر مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل إكرامي وفتحي بنهاية الموسم في الجول يكشف - هل يحق لـ وليد الكرتي وأسامة جلال الرحيل عن بيراميدز في يناير؟

وتذاع المباراة على قناة الحياة حسبما أعلنت قنوات أون تايم سبورتس.

--

ق 56: جوووول عكسي أول.. محمد عبد السلام يسجل الأول لصالح بيراميدز بعدما حول عرضية الكرتي في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جنش يتصدى لتصويبة مصطفى فتحي

ق 45: السعيد يهدر فرصة الهدف الأول لبيراميدز بعد سلسلة من التمريرات وصلت للشيبي الذي أرسل عرضية أرضية سددها الأول أعلى العارضة.

ق 29: تصويبة قوية من وليد الكرتي تمر أعلى العارضة

ق 19: تدخل قوي على عبد الكبير الوادي وبطاقة صفراء لكريم حافظ

ق 14: إصابة محمد فاروق وخروجه لتلقي العلاج

بداية اللقاء

بيراميدز مودرن فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
رقم لم يتحقق منذ 24 عاما.. المقاولون يتعادل مع زد بثلاثية في موقعة ركلات الجزاء مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. ياو أنور يهدر الأول التشكيل - أنور يقود هجوم الإسماعيلي.. وأول فريق لـ فاركو بقيادة خالد جلال التشكيل - ماييلي ورمضان ومصطفى في هجوم بيراميدز.. ومروان يقود مودرن فيوتشر انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب (3) (3) زد.. تعادل مثير التشكيل - عمار حمدي يعود لقيادة وسط المقاولون العرب.. وشادي وزيكو في هجوم زد مواعيد مباريات الأحد 22 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وبرشلونة ضد بلباو بيان من مجلس إدارة الزمالك بشأن خطوات لدعم الشعب الفلسطيني
أخر الأخبار
الدوري الإفريقي - الترجي يخسر مباراة الأزمة أمام مازيمبي 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
لم يتصدر الدوري ولكن أصبح الأقوى هجوميا.. جيرونا يسحق ألميريا بخماسية 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن سامح يحقق فضية كأس العالم للسباحة في المجر ساعة | رياضات أخرى
رقم لم يتحقق منذ 24 عاما.. المقاولون يتعادل مع زد بثلاثية في موقعة ركلات الجزاء ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. ياو أنور يهدر الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1) (0) مودرن فيوتشر.. هدف أووول عكسي 2 ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أنور يقود هجوم الإسماعيلي.. وأول فريق لـ فاركو بقيادة خالد جلال 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الثانية بدون مصطفى محمد.. نانت يفوز على مونبلييه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب