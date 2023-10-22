مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1) (0) مودرن فيوتشر.. هدف أووول عكسي
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
ويتصدر فيوتشر الترتيب برصيد 9 نقاط ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
وتذاع المباراة على قناة الحياة حسبما أعلنت قنوات أون تايم سبورتس.
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ق 56: جوووول عكسي أول.. محمد عبد السلام يسجل الأول لصالح بيراميدز بعدما حول عرضية الكرتي في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: جنش يتصدى لتصويبة مصطفى فتحي
ق 45: السعيد يهدر فرصة الهدف الأول لبيراميدز بعد سلسلة من التمريرات وصلت للشيبي الذي أرسل عرضية أرضية سددها الأول أعلى العارضة.
ق 29: تصويبة قوية من وليد الكرتي تمر أعلى العارضة
ق 19: تدخل قوي على عبد الكبير الوادي وبطاقة صفراء لكريم حافظ
ق 14: إصابة محمد فاروق وخروجه لتلقي العلاج
بداية اللقاء